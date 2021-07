Les feux de l'amour - Episode du 8 juillet 2021 - Premières minutes

Paul explique à Victoria qu'il est très surpris par son manque d'intérêt quant à l'enquête sur J.T. Nikki confie ses inquiétudes au sujet de sa fille à Nate et lui demande de lui venir en aide. Abby et Arturo tentent de profiter de leur dernière journée ensemble avant le départ, mais un certain Rey vient les déranger. Phyllis demande des explications à Summer, après avoir trouvé son billet d'avion pour Philadelphie. Hélas, leur discussion tourne très vite au règlement de compte. Kyle profite enfin de l'absence de William pour aller fouiller dans son bureau, avant d'essayer de dissuader Summer de prendre son avion.