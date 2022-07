Les feux de l'amour - Episode du 8 juillet 2022 - Premières minutes

Adam reçoit un mystérieux message et soupçonne tour à tour Kevin, Chloé et enfin William de le lui avoir envoyé. Chloé suppose quant à elle que le message en question provient de William. Elle demande donc à Kevin de veiller sur lui tandis que William annonce à Sharon qu'il part en voyage d'affaires à la dernière minute. Mariah cherche toujours à réconcilier Sharon et Rey, mais sa mère lui fait alors de nouvelles révélations au sujet d'Adam. Lola et Kyle reçoivent Céleste et Rey à dîner.