Les feux de l'amour - Episode du 8 juin 2020 - Premières minutes

Le lendemain du gala, Abby cherche à empêcher Jack de se rapprocher davantage de Nikki, de peur que cela ravive des tensions entre les Newman et les Abbott. Hilary prépare la sortie d’un reportage sur Victor et Nick. La chute de Victoria l’a laissée souffrante alors qu’elle tente de remplacer Cane. William se concentre sur Pêche d’enfer, au grand désespoir de Phyllis. Cane supplie Devon de l’engager, mais Neil est plus réticent. Lily demande à William de lui accorder une faveur. Jack envisage de recruter Cane. Tessa défend Mariah face à Hilary. Lily est encore perdue vis-à-vis de Cane.