Les feux de l'amour - Episode du 8 juin 2021

Après avoir reçu le faire-part de mariage d’Hilary et Devon, Phyllis et Neil se rendent à l’hôpital et apprennent qu’elle est mourante. Hilary demande à Phyllis si elle accepte d’être son témoin et elle lui demande de lui dire la vérité sur son état de santé. Mariah va voir Tessa et essaie de la convaincre d’accepter son aide pour retrouver sa sœur. Charlie demande à Shauna d’aller voir Hilary. Cette dernière lui demande si elle souhaite être sa demoiselle d’honneur. Lily est interrogée par la police. Shauna révèle à Charlie qu’elle sait que sa mère est passée à un feu rouge.