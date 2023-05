Les feux de l'amour - Episode du 8 mai 2023

Lola propose à Elena d’emménager avec elle. Sharon remarque que Nick est inquiet pour Faith. Devon propose à Amanda de l’accompagner à New York, mais cette dernière est plus préoccupée par le courrier envoyé par le détective privé chargé d’enquêter sur sa naissance. La tension monte entre Adam et Rey qui s’imaginent tous les deux couler des jours heureux avec Sharon, pendant que Chelsea, qui a surpris leur conversation, prend une grande décision. Elena annonce à Nate qu’elle quitte la clinique. Sharon et Rey fixent une date pour leur mariage.