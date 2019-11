Les fêtes de Noël sont terminées. Dylan a beaucoup de mal à se remettre de la visite de Nick et de Christian pour le réveillon. Hilary récupère son poste à Gbuzz, ce qui exaspère Mariah. Lily ne comprend pas que Devon ait décidé de lui pardonner une nouvelle fois. Neil se rend compte qu'il s'est fait berner et que la salle qu'il avait réservé pour le réveillon du Nouvel An a été mis sous saisie.