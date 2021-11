Les feux de l'amour - Episode du 8 novembre 2021 - Premières minutes

Nikki sort enfin du coma. Ses résultats d’analyses sont plutôt encourageants. C’est un soulagement pour toute la famille, même pour Reed, qui redoute en même temps qu’elle puisse raconter la vérité. Ana et Devon ont une explication. Ce dernier souhaite rencontrer le parolier de la chanson de Fen pour lui faire signer un contrat. Fen fait avouer à Ana qu'elle est l’auteure et promet de garder son secret. Kerry est en admiration devant le sac à main de Lola. Nate a une visite surprise de Victor, dans sa voiture. Ce dernier lui demande de l’aide, pour le bien de Nikki. Victoria, Phyllis et Nicholas vont voir Nikki et constatent qu’elle n’est pas dans son lit.