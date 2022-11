Les feux de l'amour - Episode du 8 novembre 2022

C’est le soir du Nouvel An organisé par Abby, ainsi que l’anniversaire de Nick. Les Abbott et les Newman sont tous réunis au Society. A l'écart, Phyllis s’en prend à Chelsea. Nick annonce à cette dernière la fin de leur relation. Théo tourne autour de Lola. Summer s’en est rendu compte. William prend un verre avec Amanda, avec qui il se sent enfin lui-même. Pendant ce temps, Victoria l’attend. Il finit par la rejoindre à minuit. La soirée de Sharon au Néon écarlate se déroule bien. Tessa y chante. Victor et Jack trinquent ensemble, ce qui est rare.