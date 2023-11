Les feux de l'amour - Episode du 8 novembre 2023

Tara confie à Kyle qu'Ashland a changé depuis sa crise cardiaque et lui assure qu'il ne s'en prendra plus à Jabot. Il souhaite même reprendre les négociations au sujet du contrat publicitaire dont ils avaient parlé précédemment. Summer et Jack se méfient, mais Kyle pense que Tara est sincère et qu'il serait plus sage d'accepter ce contrat. Sally avoue à Summer ses sentiments pour Jack. Rey fait part de ses soupçons à Michael au sujet de Chelsea. Michael l'encourage à poursuivre l'enquête dans cette direction. Rey interroge Chloé. Celle-ci est sur la défensive, ce qui intrigue encore plus Rey. Mais ce dernier pense toujours que même si Adam est innocent, cela ne règlera pas ses problèmes de couple avec Sharon. Victor, qui n'a plus de nouvelles d'Adam, commence à s'inquiéter. Adam appelle Sharon pour lui dire qu'il ne rentrera pas à Genoa City. Il est en sécurité et personne ne doit savoir qu'il l'a appelée. Victor demande à Sharon si elle a parlé à Adam, ce qu'elle nie. Nina convainc Esther de revenir au manoir Chancellor de temps en temps. Faith se sent malade. Elle se rend tout de même en cours puis, à sa première réunion de groupe au centre de désintoxication. Quand elle rentre au Néon écarlate pour en discuter avec Nikki et Sharon, elle s'évanouit.