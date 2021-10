Les feux de l'amour - Episode du 8 octobre 2021 - Premières minutes

Mariah apprend que Tessa a fait une copie de la clé USB et qu’elle avait caché une partie des 230 000 dollars dans une peluche. Elles sont au bord de la rupture et se reprochent mutuellement d’avoir trahi l’autre. Victoria, Nikki et Phyllis se demandent toujours qui a déplacé le corps de J.T.Cane et Nate s’inquiètent du comportement de Devon, qui sort beaucoup. Cane lui reproche de ne pas être allé voir Lily en prison. Devon leur explique qu’il fait ce qu’il peut pour survivre à la mort d’Hilary et de leur enfant. Kyle découvre la raison pour laquelle Lola n’est pas allée au chalet. Nikki propose à Summer de partir pour Dubaï travailler avec Victor et prendre sa suite dans l’immobilier. Summer accepte, mais Phyllis est furieuse que sa fille travaille pour Victor.