Les feux de l'amour - Episode du 8 septembre 2020

Tessa, Noah, Devon et Mariah dînent ensemble pour fêter la sortie de l’EP de Tessa. Michael essaie de rassurer Jack et lui affirme qu’ils vont retrouver Dina. Phyllis comprend que Jack a donné de fausses informations à Pêche d’enfer. Elle souhaite l’aider à les piéger. Après une altercation avec Juliet et Cane, Victoria est victime d'un accident de voiture. Cane propose à Juliet d’emménager chez lui.