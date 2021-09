Les feux de l'amour - Episode du 8 septembre 2021 - Premières minutes

Traci donne à Ashley le document rédigé par son père, lui cédant les brevets des produits cosmétiques Jabot. Cette dernière est sous le choc de savoir que Dina l’aimait, ainsi que d’avoir appris que Jack et Kyle ont essayé de détruire le document. Ashley refuse l’arrangement financier que la famille propose pour le rachat de ses brevets. Elle souhaite redevenir P.-D.G. de Jabot. Neil et Cane rendent visite à Lily en prison. Elle est sur le point d’être transférée dans une autre prison, suite à une altercation avec d’autres détenues, qui la menacent. Sharon n’est pas contente d’apprendre que Nick fait en sorte que Rey ne s’approche pas d’elle. Elle a une discussion avec lui. Abby essaie d’en savoir plus sur Rey.