Les feux de l'amour - Episode du 8 septembre 2022

Jack voudrait convaincre Traci d’en apprendre plus sur leur demi-frère, mais celle-ci souhaiterait d’abord en parler avec Dina. Il interroge donc Kyle et finit par lui avouer que Théo est peut-être son cousin. William se confie à Victoria et raconte sa rencontre surprenante avec Adam. Alors qu’il se sent plus apaisé, sa thérapeute lui conseille de poursuivre sa thérapie. Phyllis rend visite à Adam et tente de le convaincre de s’allier à elle pour nuire à Victor, mais celui-ci refuse, prétextant vouloir se consacrer entièrement à son fils.