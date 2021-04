Les feux de l'amour - Episode du 9 avril 2021

Neil et Devon organisent un barbecue pour le Memorial Day, mais leur traiteur annule sa participation au dernier moment. Hilary trouve heureusement une solution pour sauver la fête. Nick annonce qu’il accepte de retourner travailler pour la société Newman et son père lui propose un poste surprenant. Sharon et Nick annoncent à Faith qu’ils sont de nouveau ensemble. Jack demande des explications à Kyle.