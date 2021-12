Les feux de l'amour - Episode du 9 décembre 2021

Abby et Arturo annoncent leurs fiançailles à Victor qui, méfiant, exige qu’Arturo signe un contrat de mariage. Ce dernier accepte. Phyllis, Sharon, Victoria et Nikki avouent à Nick ce qu’il s’est passé le soir de la mort de J.T. Jack organise une fête pour Abby et Arturo, mais Mia finit par quitter la soirée avec Rey car elle s’inquiète pour Arturo.