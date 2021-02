Les feux de l'amour - Episode du 9 février 2021

Paul annonce à J.T. que les documents qu’il a récupérés dans le coffre-fort de Victor sont des faux. Tous les anciens de Walnut Grove se retrouvent à la soirée anniversaire de leur lycée. Alors que Mac et J.T. ne devaient pas y participer, ils s’y retrouvent. C’est l’occasion pour eux de s'expliquer. Brittany et Raul sont ravis de retrouver leurs anciens amis et de savoir ce qu’ils sont devenus. Victoria demande à sa mère de garder pour elle le fait qu’elle ait été rétrogradée par son père pour pouvoir reprendre le poste de ce dernier, dans le coma.