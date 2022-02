, , , , , , , ou En savoir plus sur

Afin de l'aider à se remettre à chanter, Mariah fait un très beau cadeau à Tessa avant de surprendre Sharon et Rey sur le point de dîner en amoureux. Devon et Elena font davantage connaissance. A Las Vegas, Victoria fait la rencontre d'un chanteur, Brandon. Summer et Kyle proposent de nouvelles idées à Jack et William, inquiets pour l'avenir de Jabot.