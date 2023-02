Les feux de l'amour - Episode du 9 février 2023

Victoria explique à Alyssa le subterfuge d’Adam : il ne compte pas publier l’article sur la mort de leurs pères, mais il s’en est servi pour obtenir la place de P.-D.G. de la société Newman. Les deux femmes décident d’agir. Nicholas et Phyllis ont une longue discussion au sujet de leur relation lors de laquelle il essaie de la rassurer sur son amour pour elle et son investissement dans leur histoire. Victor passe officiellement les rênes à Adam, mais il essaie de lui faire comprendre que s’il fait cela pour les mauvaises raisons, il ne s’en sortira pas. Adam tient tête à son père et lui dit qu’il n’a que faire de son avis ou de sa reconnaissance. C’est le premier rendez-vous d’Amanda et Nate. Ils apprennent à se connaître en se posant une multitude de questions et tout se passe très bien.