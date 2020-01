Les feux de l'amour - Episode du 9 janvier 2020 - Premières minutes

Jack rend visite à Jill, en convalescence après sa crise cardiaque. Elle lui annonce qu'elle n'a plus les moyens de racheter ses parts de Fenmore. Lauren est morte d'inquiétude pour son fils Scott, qui a disparu à l'autre bout du monde. Phyllis arrive à la rescousse et tente de lui remonter le moral. Sharon révèle à Noah la véritable raison du départ de Dylan. Michael s'étonne que Gloria ait accepté un simple poste de standardiste chez Jabot et lui demande si elle fait chanter Jack. Jill reçoit la visite surprise de Colin, venu chercher ses affaires. Esther lui annonce alors que William a fait don de tous ses vêtements à une association caritative.