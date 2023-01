Les feux de l'amour - Episode du 9 janvier 2023 - Premières minutes

La tempête continue de s’abattre sur Genoa City. Au Society, Lola, Théo, Kyle et Summer sont contraints de passer la soirée tous les quatre, malgré les tensions. Bloqué au ranch des Newman à cause d’un arbre tombé en travers de la route, Adam tente de convaincre Victor de le placer à la tête de la société Newman. Nick et Phyllis conviennent qu’il est plus raisonnable que leur relation reste amicale. Abby et Chance profitent de l’absence de Phyllis au Grand phénix pour fouiller sa chambre afin de mettre la main sur l’enregistrement audio compromettant.