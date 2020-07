Les feux de l'amour - Episode du 9 juillet 2020 - Premières minutes

Tessa essaie de trouver sa sœur, Crystal. Samy, qui la retient, lui colle un avertissement. Nicholas explique à Sharon qu'il a déménagé. Il se soucie de la réaction de Faith. Victor passe voir sa petite-fille durant sa colonie de vacances pour lui annoncer que son père a quitté le ranch et qu'il se sent seul. Hilary rencontre Devon et discute avec lui. Hilary tente d'expliquer à Cane qu'il doit se méfier de Lily et de Jordan. Pendant ce temps, Lily, ses enfants et Jordan dînent ensemble...