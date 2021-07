Les feux de l'amour - Episode du 9 juillet 2021

Rey continue à passer du temps au Néon écarlate. Il y croise Abby et réussit à la convaincre de discuter un moment avec lui, dans l’espoir de se réconcilier avec Arturo. William rentre de Philadelphie et découvre que Phyllis est furieuse à propos de ce que Summer lui a raconté. Elle l’accuse d’avoir des vues sur sa fille et une grosse discute éclate. Inquiets quant au procès à venir, Mattie et Charlie font ce qu’ils peuvent pour aider Lily, qui a du mal à continuer à faire bonne figure.