Les feux de l'amour - Episode du 9 juin 2020 - Premières minutes

Victoria va voir sa mère. Elle s’inquiète car elle pensait que Victor et elle allaient se réconcilier, mais Nikki est décidée à reprendre sa vie en mains et Victor a quitté la ville sans prévenir sa famille. Nick vient au ranch et s’excuse auprès de sa mère et de sa sœur pour son comportement. Ils regardent l'émission d’Hilary et découvrent la vidéo qu’Hilary et Howard ont filmée dans le parking. Ashley, qui a peur que sa mère ait des soucis de santé, propose à Dina et Abby de passer la journée au spa toutes les trois. Tout se passe finalement très bien et les trois femmes créent des liens. Jack reçoit Cane, qui vient lui demander de travailler pour la société Jabot, concurrente de Pêche d’enfer. A la cellule de crise, Sharon prend l’appel d’une dénommée Crystal, qui lui explique avoir besoin d’aide car on la force à coucher avec hommes pour de l’argent.