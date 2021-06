Les feux de l'amour - Episode du 9 juin 2021

C’est le jour du mariage de Hilary et Devon. Neil en profite pour faire la paix avec Hilary. Tessa annonce à Mariah qu’elles doivent quitter la ville pour aller retrouver Chrystal. Phyllis se confie à Jack. Elle lui annonce qu’Hilary sait que son pronostic vital est engagé et qu’elle a préféré ne rien dire à Devon pour ne pas gâcher leur mariage. Alors que Phyllis, Mattie, Shauna et Mariah se sont réunies auprès d’Hilary pour lui faire des cadeaux, Lily manque à l’appel. Elle avoue à Cane ne pas avoir le courage de participer à cette journée.