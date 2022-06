Les feux de l'amour - Episode du 9 juin 2022 - Premières minutes

Michael incite Christine à démissionner de son poste de procureure avant la fin de son mandat afin de prendre sa place durant la période intérimaire. Paul soutient Christine dans son choix projet de démissionner au plus vite. Paul réintègre Rey dans la police, celui-ci ne voulant plus travailler pour Nicholas. Victoria annonce à Nicholas que Phyllis et elle se sont arrangées pour pouvoir lui restituer la plupart des biens d'Etalon noir. Nicholas est très reconnaissant envers Victoria, mais il préfère que la majorité des propriétés soient restituées à la famille Newman. Phyllis fait une offre de revente de Jaboutique à Jack, que celui-ci s'empresse d'accepter. Adam se venge de cette transaction à ses dépens en annonçant à Phyllis que l'hôtel qu'elle a cru récupérer est, en fait, voué à la destruction. Victoria et Jack tentent de convaincre William de consulter un spécialiste pour l'aider à gérer ses lourds problèmes psychologiques.