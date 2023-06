Les feux de l'amour - Episode du 9 juin 2023

C’est le grand jour pour Chance et Abby. Tous les invités les attendent au manoir Chancellor pour le mariage, mais Abby s’est enfermée dans la salle de bain de sa suite au Grand phénix. Elle ne veut plus épouser Chance car elle estime qu’elle n’est pas assez bien pour lui et elle ne veut pas lui infliger une vie à ses côtés. Mariah essaie de la raisonner, puis sa mère, Ashley. Chance est le seul qui parvient à la convaincre de sortir de là. De leur côté, les invités repensent avec nostalgie à ceux qui ne sont plus là pour assister à ce grand événement.