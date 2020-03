Les feux de l'amour - Episode du 9 mars 2020

Phyllis et William ont décidé d'avouer et d'assumer leur relation au grand jour, mais cela est plus difficile qu'il n'y paraît. Ravi souhaiterait vivre une relation plus sérieuse avec Ashley. Nikki a reçu un petit "cadeau" de Victor qui ne lui fait pas plaisir du tout.