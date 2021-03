Les feux de l'amour - Episode du 9 mars 2021

William entame son premier jour à Jabot, au grand dam de Kyle. Victoria et Phyllis s’inquiètent à l’idée qu’une caméra ait filmé leur soirée entre filles qui a dérapé. Kyle demande à Ravi de l’aider à récupérer le contenu de la carte mémoire. Nikki organise une réunion pour Nouveau départ, après de vifs échanges entre Victor et Nick. Sharon confie à Nikki que Reed lui paraît déboussolé depuis la disparition de son père. Ce dernier se confie à William et annonce son nouveau projet à sa mère.