Les feux de l'amour - Episode du 9 novembre 2020

Mariah et Sharon ont chacune du mal à trouver une idée de cadeau de Noël pour l'autre et demandent l'aide respective de Nick et Faith. Hilary et Devon présentent ensemble l'émission spéciale de Noël, mais une lettre du passé d'Hilary refait surface à l'antenne. Phyllis offre un superbe cadeau à William, mais comme celui prévu par ce dernier a du retard, il fait tout pour se rattraper. Nikki fait une étrange rencontre dans le parc Chancellor.