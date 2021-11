Les feux de l'amour - Episode du 9 novembre 2021 - Premières minutes

Nicholas, Victoria et Phyllis tentent de comprendre où est Nikki. Nicholas n’est pas tendre avec Rey, qui lance une enquête. Nikki s’est réveillée dans l’ambulance et discute avec Nate jusqu’à ce qu’elle fasse une rechute. Nate retourne à l’hôpital pour prendre les médicaments adéquats. La vidéo de surveillance montre un homme en train d’emmener Nikki sur un brancard. Nicholas le croise et découvre que c’est Nate. Il va chercher sa mère dans l’ambulance pour la ramener à l’hôpital, mais George les empêche de sortir. Victoria veut avouer la vérité à la police afin qu’elle ait toutes les informations pour sauver sa mère, mais Phyllis la convainc de ne rien faire.