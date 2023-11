Les feux de l'amour - Episode du 9 novembre 2023

Sally réussit à convaincre Jack de lui accorder un moment pour parler et elle lui confie ses sentiments. Victor continue de chercher Adam, tout comme Rey qui est persuadé qu’il est coupable de son empoisonnement. Summer et Kyle décident d’annoncer à tout le monde qu’ils se sont fiancés. Faith se retrouve à l’hôpital après s’être évanouie. Elle a contracté une infection et ses reins sont en train de lâcher. Nate annonce à Nick qu’elle pourrait avoir besoin d’une greffe.