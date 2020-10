Les feux de l'amour - Episode du 9 octobre 2020 - Premières minutes

C’est le soir de Thanksgiving et tout le monde est réuni en famille pour l’occasion. Au ranch, Victor a convié Victoria, Abby, Tessa, Noah, Faith, Reed et Chelsea. Chez les Abbott, Jack est en compagnie de Traci, Ashley, William et Dina. Après une dispute avec sa sœur, Abby décide de rejoindre les Abbott, alors que Jack et Ashley sont sur le point de révéler à la famille que Dina a été diagnostiquée de la maladie d’Alzheimer. Nikki et Nicholas, qui n’avaient rien de prévu, décident de rejoindre les Newman au ranch, bien que Victor ne les ai pas conviés à la soirée. Phyllis et Hilary passent la soirée à L'athletic Club. Au cours de la soirée, elles sont rejointes par Ravi, Chelsa, Nick et enfin, William.