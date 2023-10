Les feux de l'amour - Episode du 9 octobre 2023 - Premières minutes

Rey se rend chez Adam pour fouiller son appartement et y trouve du Thallium. Sentant qu’il est piégé, Adam s’enfuit et entrevoit Chelsea bouger et sourire. Il comprend qu'elle est derrière tout cela. Naya rencontre Amanda et lui demande de défendre son grand-père, accusé d’avoir tué son père. Faith reçoit des SMS de son admirateur secret, mais elle comprend que c’est, en fait, Jordan qui s’est moquée d’elle.