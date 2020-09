Les feux de l'amour - Episode du 9 septembre 2020

Abby se sent mal suite aux révélations de Dina et Jack lui apprend que Graham a enlevé sa grand-mère. Zack insiste pour passer la soirée avec Abby et lui remonter le moral, mais il la laisse en découvrant que Natalia est dans le même restaurant qu’eux. Phyllis et William passent une soirée romantique quand Victoria vient annoncer à William qu’elle est invitée dans L'heure d’Hilary pour présenter leur nouvelle gamme de produits pour hommes. Phyllis décide de faire livrer la nouvelle ligne de produits pour hommes Jabot chez Fenmore sur-le-champ. William fouille dans le téléphone de Phyllis et découvre le pot aux roses. Lily va voir Cane et découvre que Juliet a emménagé avec lui.