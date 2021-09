Les feux de l'amour - Episode du 9 septembre 2021

Ashley remercie sa mère d’avoir fait établir le contrat qui protège son travail. Devon fait son possible pour empêcher le transfert de Lily. Cane finit par avouer ce qui se passe à ses enfants. Jack, Ashley et Traci reviennent sur la période qui a suivi l’abandon de Dina et sur leur relation avec leur père. Les Abbott se concertent pour trouver un compromis à la demande d’Ashley de reprendre la tête de Jabot. Leur offre n’est pas au goût de cette dernière, qui prend une décision radicale.