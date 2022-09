Les feux de l'amour - Episode du 9 septembre 2022

C’est le soir d’Halloween. Billy, Victoria et Johnny rejoignent Chelsea, Nick et Christian au Néon écarlate. Connor ne souhaitant pas sortir, Chelsea doit se rendre chez Adam. Finalement, ils passent la soirée tous les trois à regarder un vieux film d’horreur. Nick s’inquiète… Lola et Kyle se préparent à passer la soirée chez Tessa et Mariah. Avant de partir, Kyle tente de dissuader son père de révéler la vérité à Théo. Mais Jack ne l’écoute pas et annonce à Théo que son père était son demi-frère et qu’il fait donc partie de la famille Abbott. Alors que Théo accuse le choc, Kyle est très énervé. Nate demande de l’aide à Amanda. Après avoir hésité, celle-ci accepte d’être son avocate pour le défendre devant le Conseil National de l’Ordre des Médecins.