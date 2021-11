[SPOILER] Ce tête à tête vire au drame !

Attention une annonce va venir tout chambouler ! William et Victoria célèbrent tranquillement leur rapprochement autour d'un déjeuner… Mais une personne ne l'entend pas comme ça et débarque pour tout détruire sur son passage ! Retrouvez "Les Feux de l'amour", du lundi au vendredi à 11h00 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et spoilers tous les jours sur MYTF1.