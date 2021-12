[SPOILER] Nikki avoue tout !

Christine et Rey viennent chercher Victor Newman pour son procès mais Nikki intervient : elle avoue à REY et à Christine qu’elle a tué JT Retrouvez "Les Feux de l'amour", du lundi au vendredi à 11h00 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et spoilers tous les jours sur MYTF1.