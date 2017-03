Caca ou pipi… c’est la réponse de Valérie !  

Thierry est le dernier candidat de la semaine. Marin passionné, il a déjà traversé l’Atlantique. Une aventure incroyable au cours de laquelle il a malheureusement fait un constat déplorable : les déchets de l’homme envahissent la planète. Et pour pallier cela, Thierry propose le compacteur de déchets ménagers. Valérie et Paul viennent à sa rencontre et essaient de mettre un nom sur l’objet qu’il a créé. Mais bien difficile est la tâche lorsque l’invention est cachée sous un sac-poubelle. Néanmoins, taquin, Thierry leur donne des indices. Il leur avoue que son produit est d’utilité quotidienne pour des « choses que l’on produit tous les jours ». Ce à quoi répond Valérie Damidot : « Du caca, du pipi ? ». Regardez ! — Extrait de l’émission « Les Français ont du génie » diffusée le jeudi 23 mars 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.