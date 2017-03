Hot ! Paul Morlet tombe la chemise  

Valérie et Paul partent à la rencontre de Charles et Cédric. Ces deux jeunes hommes, fans de modes, ont voulu allier plaisir et business. Ils proposent en effet au jury leur concept de tailleur itinérant. Et pour juger ce service de la meilleure manière qui soit, Paul Morlet, se laissant guider par les conseils avisés des inventeurs de la journée, se jette à l’eau. Et, cerise sur le gâteau, il tombe la chemise. Regardez ! — Extrait de l’émission « Les Français ont du génie » diffusée le mercredi 22 mars 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.