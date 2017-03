Zen, restons zen !  

Si Axelle souhaite plus que tout se qualifier pour la grande finale de vendredi, elle va d’abord devoir convaincre Valérie et Paul. Pour ce faire, elle les emmène dans un square pour une séance de… yoga en plein air. Le jury de la semaine excelle-t-il en la matière ? La position du lotus est-elle innée pour Valérie et Paul ? Une chose est sûre néanmoins, les fous rires sont de la partie. Regardez ! — Extrait de l’émission « Les Français ont du génie » diffusée le jeudi 23 mars 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.