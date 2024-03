Biopic • Policier

Victimes depuis leur enfance des sévices sexuels et des humiliations que leur fait subir leur père José, un richissime producteur de Hollywood, Lyle et Erik Menendez ne trouvent ni aide ni réconfort auprès de leur mère, Kitty (Courtney Love). Alors que Lyle, 21 ans, a quitté la maison familiale pour suivre ses études dans une université prestigieuse, Erik, 19 ans, continue à subir sans rien dire les viols répétés de son père. Jusqu’à ce que Lyle revienne pour une courte visite. Apprenant que son petit frère est toujours victime de leur père et de l’indifférence de leur mère, il décide de prendre leur destin en main et de sauver Erik. Après avoir menacé José de le dénoncer, Lyle craint désormais que leurs parents décident de les tuer tous les deux, pour les empêcher de parler. Il convainc alors Erik d’agir les premiers et de sauver leur peau en tuant leurs parents. Ils les abattent à coups de fusil alors qu’ils regardaient la télé dans le salon familial...