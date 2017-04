Bethany Joy Lenz ne ressemble plus à ça…

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Souvenez-vous de la douce Haley dans la série Les Frères Scott et de son histoire d’amour digne d’un véritable conte de fées avec le beau Nathan Scott. On l’a connue brune, elle s’est peu à peu éclaircie. On l’a souvent vue, du moins à ses débuts, avec des cheveux longs, ils se sont raccourcis avec le temps. Mais la dernière coupe de cheveux de Bethany Joy Lenz constitue tout de même un changement radical comparé à tout ce qu’on a pu voir d’elle jusqu’à présent.



Sur une photo postée par la jolie comédienne de 36 ans ce mardi 11 avril sur son compte Instagram, elle s’affiche désormais les cheveux très courts au-dessus de la nuque. Et il est également définitivement passée au blond. Une coupe de cheveux résolument rock’n’roll qui semble récolter les suffrages de ses fans, qui sont plus d’un million à la suivre sur Instagram.



Le cliché a d’ailleurs réuni près de 25 000 likes et les commentaires de ses abonnées sont dithyrambiques. « J’adore les cheveux, » écrit l’un d’entre eux. Tandis qu’un autre ajoute à grand renfort de cœurs : « Oh mon dieu, tu es magnifique ! Je t’aime ! » « T’es super belle en blonde, » commente une fan francophone. « Très chic, j’adore le look, » déclare une autre.



Des commentaires qui vont sans doute faire plaisir à l’actrice qui reviendra très bientôt sur le petit écran. En effet, l’interprète de l’inoubliable Haley James Scott vient de signer pour rejoindre le casting de la deuxième saison de Colony qui sera diffusée sur TF1.