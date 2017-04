Bethany Joy Lenz voit (vraiment) la vie en rose

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Depuis l’arrêt de la série Les Frères Scott, les acteurs ont repris leur quotidien et le cours de leur carrière respective. Très active sur les réseaux sociaux, Bethany Joy Lenz voit désormais la vie en rose, littéralement.

Après avoir joué le rôle d’Haley James Scott durant plusieurs années dans la série Les Frères Scott, Bethany Joy Lenz se consacre désormais à sa carrière musicale et à sa vie de famille. Et malgré son emploi du temps très chargé, l’actrice âgée de 36 ans a gardé son âme d’enfant. Comme en témoignent les récentes photos publiées sur son compte Instagram, la belle s’est laissé tenter par une visite au musée de la crème glacée de Los Angeles : « Le musée de la crème glacée est une endroit où les idées se transforment en de véritables expériences. Un lieu où les goûts, les mystères, les garnitures, les vermicelles font de ce monde un meilleur endroit. Notre mission est de créer un environnement où les gens se rassemblent et qui provoque l’imagination », peut-on lire dans la présentation du musée.

Une visite incontournable qui a ravi l’actrice : « Il y a tellement plus de choses à découvrir », a-t-elle écrit dans un message accompagné d’un cliché d’un macaron très girly. Et l’actrice semble être une adepte des glaces puisque ce n’est pas la première fois qu’elle partage avec ses abonnés des photos de son péché mignon. Il y a une semaine, elle publiait une photo de sa gourmandise préférée, parfum miel lavande. Une combinaison parfaite pour profiter du soleil californien.





I'm not gonna say it. #bananas #moic #museumoficecream #dirtymindsthinkalike @museumoficecream #dtla Une publication partagée par Bethany Joy Lenz (@joylenz) le 27 Avril 2017 à 21h33 PDT

