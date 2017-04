Qui est cette adorable jeune fille ?

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Partager des photos de leur enfance ou leur adolescence, les célébrités adorent. Bethany Joy Lenz, l’actrice qui incarnait Haley dans la série Les Frères Scott, n’échappe pas à la règle. Sur Instagram, la jolie jeune femme a mis en ligne sur une photo la représentant alors qu’elle était âgée de 13 ans. Et, force est de constater que Bethany Joy Lenz était une adolescente de son époque, qu’elle n’a pas échappé aux tendances en vogue et qu’elle avait le look propre aux années 90. Celui qui revient en force depuis quelques années.



Col roulé, chemise à carreaux grunge nouée à la taille, lunettes ronde et cheveux négligés. Bethany Loy Lenz de 2016 ne semble pas très fan de sa version adolescente puisqu’en commentaire, elle plaisante : "Appareil dentaire, cheveux crépus, verres en forme de bouteilles et un trop fort accent texan pour le New Jersey. Mais, ça va mieux".



Les admirateurs de l’actrice que l’on retrouve aujourd’hui dans Colony sont conquis par la Bethany Joy Lenz de 13 ans. "Tu es jolie", "tu as l’air tellement cool", "tu es si parfaite même à treize ans", "tellement mignonne". D’autres notent la transformation physique de la jeune femme, comme ce fan qui s'exclame : "Waouh, ça ne te ressemble plus vraiment !" Un dernier internaute rappelle que cinq ans plus tard, elle jouait dans les Frères Scott.