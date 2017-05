Chad Michael Murray publie une photo de sa fille et une belle déclaration d’amour à sa femme

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

A l’occasion de la fête des mères aux Etats-Unis, Chad Michael Murray a publié une photo pleine de de tendresse de sa femme et de sa fille et en a profité pour leur adresser une belle déclaration d’amour.

Contrairement à certaines stars qui partagent allègrement leur vie privée sur les réseaux sociaux, Chad Michael Murray est plutôt du style discret. Pourtant, celui qui est devenu papa pour la deuxième fois en mars dernier, a décidé de faire une petite exception ces derniers jours. En effet, à l’occasion de la fête des mères américaine, l’acteur de 35 ans a décidé de faire une jolie déclaration d’amour à sa fille et à sa femme sur les réseaux sociaux.

En effet, ce lundi 15 mai, l’inoubliable interprète de Lucas Scott dans Les Frères Scott a publié un joli croquis de sa femme et de sa fille, tiré d’une photo. Le papa a ensuite profité de la légende pour leur dire tout leur amour. « Nos vies se composent d'une infinité de moments et parfois nous avons la chance d'en capturer un qui en vaut la peine et qui nous ramène pour toujours à la vie… Ce n’est qu’une toute petite partie du dessin (pour préserver la vie privée) mais ce que l’appareil photo a attrapé est la plus pure forme d’amour au monde, l’amour d’une mère, » écrit d’abord Chad Michael Murray qui en profite également pour remercier l’auteur du dessin qu’il a offert à sa femme pour la fête des mères.

« Sarah est la mère la plus incroyable dont je n'aurais jamais pu rêver pour élever nos enfants. Et encore, ceci n’est qu’un petit aperçu de tout l’amour qu’elle possède en tant que mère. Je suis vraiment chanceux de pouvoir passer chaque jour à ses côtés. (…) D’ailleurs, j’ai passé ma journée à prendre soin d'elle, plutôt que d'être sur mon téléphone. C’est pourquoi mon message pour la fête des mères arrive avec un jour de retard, » conclut le comédien en souhaitant une bonne fête des mères à toutes les mamans du monde entier.

En couple depuis 2014, Chad Michael Murray et Sarah Roemer sont les heureux parents d’un petit garçon né le 31 mai 2015 et donc d’une petite fille venue au monde le 14 mars 2017.









After a crazy busy weekend it's a sick day for my boy... #daddyduty He just wants to be held while he sleeps it off. I'm not going anywhere. Proud to do it. #BeHereNow #moviemarathon #bingewatch Une publication partagée par Chad Murray (@chadmurray15) le 16 Mai 2017 à 14h22 PDT