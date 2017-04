Chad Michael Murray se confie sur sa carrière d'écrivain

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Chad Michael Murray a bien plus de points communs avec son personnage dans "Les Frères Scott" qu’il n’y paraît. Comme Lucas, il est un romantique, et comme lui, il a également décidé de prendre la plume et de se lancer dans une carrière littéraire. L’acteur de 35 ans, récemment papa pour la seconde fois, s’apprête donc à sortir son second roman, American Drifter, co-écrit avec Heather Graham. L’histoire d’un soldat américain qui explore, sac sur le dos, les rues de Rio de Janeiro.

"J’ai écrit ce livre pour les fans qui sont restés avec moi", a-t-il récemment confié à Entertainment Tonight, en référence aux intrigues romantiques de la série qui l’a révélé, "Les Frères Scott". "Un grand nombre de ces fans ont adoré l’aspect romantique de ces intrigues, donc j’ai pris ce que j’en connaissais, afin de pouvoir les mettre sur la table".

Bientôt un film ?

Quant à la question de savoir s’il verrait à l’écran une adaptation de son roman, Chad Michael Murray dit l’envisager. "J’ai conceptualisé ce livre dans ma tête comme un film, mais nous devrons attendre de voir quelle réception le livre aura lors de sa sortie le 14 novembre prochain", a-t-il observé. Selon lui, ce roman est "une histoire d’aventures sur le thème de la liberté et sur tout ce dont on rêve d’avoir à portée de main, de savoir que ces choses sont juste là", a-t-il également raconté. "Il faut juste savoir se montrer créatif".

VIDEO. "Vampire Diaries" : Ian Somerhalder répond aux questions des internautes