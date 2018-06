Craig Sheffer (Les Frères Scott) revient sur la mort de Keith et la façon dont il l’a apprise

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Alors que des rumeurs sur un éventuel retour de la série Les Frères Scott se font de plus en plus pressantes, Craig Sheffer, alias Keith Scott, est récemment revenu sur les circonstances de la mort de son personnage.

Après neuf saisons diffusées entre septembre 2003 et avril 2012 sur la télé américaine, la série Les Frères Scott a tiré sa révérence. Cependant, durant ce laps de temps, le show créé par Marc Schwahn avec Chad Michael Murray, James Lafferty, Hilarie Burton, Sophia Bush ou encore Bethany Joy Lenz a su marquer toute une génération. A tel point que des fans inconditionnels et nostalgiques continuent de réclamer le retour de leurs héros préférés, comme c’est le cas pour Friends.



Mais en attendant une éventuelle réunion très hypothétique, Craig Sheffer qui incarnait Keith Scott (l’oncle de Nathan Scott et Lucas Scott) est récemment revenu sur la mort de son personnage au cours de la troisième saison, un événement traumatisant qui va d’ailleurs complètement changer la face de la série. Dans une interview accordée à <em>Télé-Loisirs</em> en marge d’une convention consacrée à la série, l’acteur a confié ce qu’il avait ressenti à l’annonce de la fin tragique de son personnage.



« C’était frustrant car je m’étais attaché à de nombreuses personnes. Je ne savais pas que cela allait se produire. Le créateur des Frères Scott, Mark Schwahn, m’a dit à la fin de la saison 2 : ‘Bien sûr, tu seras dans la série tant qu’elle continue !’ Puis j’ai eu un appel pendant l’été où on m’a dit : ‘Bonne et mauvaise nouvelle ! Tu vas être de retour… Mais nous allons te tuer ! Cependant, ce sera une scène super cool et cela va changer la direction de la série tout entière. Cela va être le moment le plus grand de toute l’histoire du show.’ Donc ce fut une bonne chose mais je ne faisais plus partie de l’aventure… Ou du moins, seulement à travers toutes les intrigues autour de la mort de Keith, » a-t-il ainsi confié.



Malgré sa déception, l’acteur n’a, toutefois, jamais tenté de plaider sa cause auprès des scénaristes. « Merci, ce fut trois ans géniaux et je suis triste de mourir, mais je sais que c’est un super choix pour la suite, » leur a-t-il simplement déclaré.