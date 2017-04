Découvrez le top 3 des meilleurs looks de Shantel VanSanten !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Elle a marqué toute une génération en interprétant la jolie Quinn James dans "Les Frères Scott". Retour sur les plus beaux looks de Shantel VanSanten !

Shantel VanSanten a fait sa première apparition dans la série Les Frères Scott à partir de la saison 7. Pourtant, elle en a marqué plus d’un ! Dans la vie comme à l’écran, celle qui tenait le rôle de la soeur aînée de Haley est une véritable fan de mode ! Eblouissante lors de ses apparitions sur le tapis rouge, splendide sur les photos qu’elle poste sur les réseaux sociaux, Shantel VanSanten sait se démarquer. Il faut dire que la jeune femme a débuté sa carrière en tant que mannequin… Tout s’explique donc ! En effet, avant de faire battre des coeurs dans la série Les Frères Scott, la jeune femme était modèle au Texas, ville dans laquelle elle a grandi. On comprend mieux pourquoi, lors de son arrivée sur les plateaux de la série,l’acteur James Lafferty qui joue Nathan Scott, est très vite tombé sous son charme !

Abonnée aux séries ( Gang Related, Beauty and the Beast, The Messengers, Timeless, The Flash…), la jeune femme est la tête d’affiche de Shooter, aux côtés du beau Ryan Philippe ! Même si l’on suppose que le rythme de tournage doit être intense, Shantel VanSanten n’oublie pas pour autant ses fans ! Très active sur les réseaux sociaux, la jeune femme publie régulièrement des photos de ses vacances, ses sorties sur son compte Instagram… L’occasion de nous montrer également ses plus beaux habits ! MYTF1 vous propose son TOP 3 des meilleurs looks de la jolie Shantel VanSanten:









