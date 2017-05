Que devient Lee Norris alias Marvin McFadden ?

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Vous vous souvenez sans doute de Lee Norris alias Marvin McFadden dans la série Les Frères Scott. L’acteur incarnait l’un des meilleurs amis de Lucas Scott alias Chad Michael Murray et Peyton Sawyer (Hilarie Burton). Durant les neuf saisons du show créé par Mark Schwahn, Lee Norris a commenté les matchs de basket des deux héros. Le personnage a aussi connu plusieurs histoires d’amour notamment avec Erika Marsh (Katherine Bailess), Alice Day (Kelly Lintz) ou encore Millicent Huxtable incarnée par Lisa Goldstein.

Depuis le 4 avril 2012, date de l’arrêt de la série, Lee Norris n’a pas vraiment connu un succès notable. En 2014, il est apparu au cinéma dans le rôle d’un policier dans le thriller Gone Girl avec Ben Affleck et Rosamund Pike. Depuis 2014, il joue dans la série Le Monde de Riley où il incarne le personnage de Stuart Minkus. Un rôle qu’il connaît bien puisqu’il avait déjà intégré le casting dans la série originale « L’incorrigible Cory » entre 1993 et 1994.

En parallèle de sa carrière et de sa vie de famille – il est marié à Andrea Barnes, une chargée de communication scientifique – il continue de côtoyer ses anciens partenaires. Lee Norris est resté très proche de Stephen Colletti et Robert Buckley. Plutôt discret sur les réseaux sociaux, il partage toutefois son expérience lors de podcasts diffusés sur diverses plateformes de téléchargement légal. Leur chaîne se nomme « Married With Television ». Et celui qui incarnait Chase Adams préfère prévenir les internautes : « Les cocktails sont recommandés mais pas obligatoires », a-t-il écrit avec humour dans un message accompagné d’une photo de Lee Norris buvant un verre de vin.

